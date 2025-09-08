Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen von Verkehrsunfall gesucht

Albersweiler (ots)

Am Wochenende stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Pfarrer-Hamm-Platzes in Albersweiler wahrscheinlich mit einer Anhängerkupplung gegen einen geparkten grauen VW Golf. Am Golf wurde die Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Annweiler bittet Zeugen um Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Unfallhergang unter 06346-964619 oder pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell