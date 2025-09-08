PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeugen von Verkehrsunfall gesucht

Albersweiler (ots)

Am Wochenende stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Pfarrer-Hamm-Platzes in Albersweiler wahrscheinlich mit einer Anhängerkupplung gegen einen geparkten grauen VW Golf. Am Golf wurde die Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Annweiler bittet Zeugen um Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem Unfallhergang unter 06346-964619 oder pwannweiler@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Annweiler
06346-964619
pwannweiler@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Landau mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
Alle Meldungen Alle
  • 08.09.2025 – 13:09

    POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen nach Bürgerbeschwerden

    Germersheim (ots) - Nach Bürgerbegehren wurden am Sonntagnacht gegen 22.00 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Frühlingsstraße / Mozartstraße durchgeführt. Hierbei konnten bei erlaubten 30 km/h keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 12:27

    POL-PDLD: Maximiliansau - Smarte Technik wird zum Verhängnis

    Maximiliansau (ots) - Maximiliansau; Am 07.09.2025 führten Polizeibeamten gegen 03:00 Uhr eine Verkehrskontrolle am Ortseingang Maximiliansau von Hagenbach kommend durch. Während der Kontrolle näherte sich ein BMW und beschleunigte beim Erkennen der Kontrolle stark sein Fahrzeug. Im Rahmen der Nachfahrt konnte das Fahrzeug kurze Zeit später in der Kastanienstraße am Rand parkend und unverschlossen festgestellt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren