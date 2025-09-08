Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 18-jährige Vermisste aufgefunden

Zeiskam/Germersheim (ots)

Nach umfangreichen Suchmaßnahmen konnte die seit den Morgenstunden vermisste 18-Jährige aus Zeiskam im Bereich des Bahnhofes Germersheim von Bahnpersonal aufgefunden werden. Die junge Frau war ansprechbar und wird nun einer medizinischen Versorgung zugeführt.

Erstmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6113557

Rückfragen verweisen wir an die u.a. Telefonnummer, die am 09.09.2025 ab 09:00 Uhr erreichbar sein wird.

