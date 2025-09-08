PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: 18-jährige Vermisste aufgefunden

Zeiskam/Germersheim (ots)

Nach umfangreichen Suchmaßnahmen konnte die seit den Morgenstunden vermisste 18-Jährige aus Zeiskam im Bereich des Bahnhofes Germersheim von Bahnpersonal aufgefunden werden. Die junge Frau war ansprechbar und wird nun einer medizinischen Versorgung zugeführt.

Erstmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/6113557

Rückfragen verweisen wir an die u.a. Telefonnummer, die am 09.09.2025 ab 09:00 Uhr erreichbar sein wird.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-1015
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Landau
  • 08.09.2025 – 16:05

    POL-PDLD: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 18-Jähriger

    Germersheim (ots) - Seit heute Morgen (08.09.2025), wird eine in Zeiskam wohnende 18-Jährige vermisst. Sie verließ am Morgen ihr Zuhause und wollte nach Germersheim. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Die 18-Jährige könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Beschreibung der ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:29

    POL-PDLD: Zeugen von Verkehrsunfall gesucht

    Albersweiler (ots) - Am Wochenende stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz des Pfarrer-Hamm-Platzes in Albersweiler wahrscheinlich mit einer Anhängerkupplung gegen einen geparkten grauen VW Golf. Am Golf wurde die Beifahrerseite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei Annweiler bittet Zeugen um Hinweise zu dem ...

    mehr
  • 08.09.2025 – 13:09

    POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen nach Bürgerbeschwerden

    Germersheim (ots) - Nach Bürgerbegehren wurden am Sonntagnacht gegen 22.00 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Germersheim Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Frühlingsstraße / Mozartstraße durchgeführt. Hierbei konnten bei erlaubten 30 km/h keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Germersheim ...

    mehr
