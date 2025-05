Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.05.2025.

Salzgitter (ots)

Täterschaft brach in ein Wohn- und Geschäftshaus ein.

Salzgitter, Barum, Werkstraße, 21.05.2025, 19:00 Uhr-22.05.2025, 03:30 Uhr.

Die unbekannte Täterschaft gelangte nach Einschlagen einer Fensterscheibe in die Wohn- und Geschäftsräume und verursachte hierdurch einen Schaden von mindestens 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt das Diebesgut und bittet Hinweisgebende, sich unter der Telefonnummer 05341 1897-0 an die Polizei in Salzgitter zu wenden.

