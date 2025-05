Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.05.2025.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen versuchter Trickdiebstähle.

Salzgitter, Lebenstedt, Riesentrapp, 21.05.2025, 15.00 Uhr.

Salzgitter, Lebenstedt, Bärentörn, 21.05.2025, 16:30 Uhr.

Die Polizei ermittelt in zwei Fällen wegen versuchten Trickdiebstählen. Die Täterschaft hatte sich unter Vorwänden den widerrechtlichen Zugang in die Wohnungen der geschädigten Seniorinnen verschafft und in offensichtlich unbemerkten Momenten die Wohnungen nach Wertsachen durchsucht. In einem Fall erbeutete die Täterschaft Bargeld und elektronische Geräte. Die Schadenshöhe wird ermittelt. Hinweisgebende werden gebeten, sich an die Polizei in Salzgitter Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

Warnhinweis:

Bitte fallen sie niemals auf diese Masche herein. Insbesondere wenn fremde Menschen den Zugang in ihre Wohnung begehren, werden sie immer hellhörig. Dies könnte ein dreister Trickdiebstahl sein. Lassen sie niemals fremde Personen in ihre Wohnung eintreten, schon gar nicht, wenn diese unbeaufsichtigt sind.

Wenden sie sich sofort an Personen ihres Vertrauens bzw. alarmieren sie ihre Polizei, wenn Fremde den Einlass begehren.

