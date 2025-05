Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.05.2025.

Salzgitter (ots)

Polizei ermittelt wegen des Diebstahls von Bäumen und Findlingen.

Salzgitter, Spitzwegpassage, Gelände der Diakonie, 15.-16.05.2025 (keine Uhrzeitangabe möglich).

Dreiste Diebe hatten von einem Grundstück der Diakonie zwei Bäume und zwei Findlinge entwendet und hierdurch einen Schaden in einer dreistelligen Höhe verursacht. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Täterschaft zum Abtransport ein Fahrzeug benutzt hatte. Hinweisgebende werden daher gebeten, sich an die Polizei in Salzgitter Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell