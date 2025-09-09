Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrrad vor Supermarkt entwendet - Zeugen gesucht

Herxheim (ots)

Am Montagnachmittag (08.09.2025) legte ein 12-jähriger Junge während eines Einkaufes in einem Supermarkt in der St.-Christophorus-Straße in Herxheim sein Fahrrad an dem dortigen Fahrradständer ab. Im Zeitraum von 15:30 - 16:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter das weiß-braune Mountainbike der Marke Rockrider.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell