Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Wohnhausbrand in Twist - Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Twist (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 16:17 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Neuringe in Twist alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Schlafzimmer im Obergeschoss des Hauses in Flammen.

Nach ersten Erkenntnissen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Gebäude. Der Eigentümer wurde durch einen Nachbarn über das Feuer informiert und traf als erster Hausbewohner vor Ort ein.

Die Feuerwehr Twist verschaffte sich durch das gewaltsame Einschlagen einer Glasscheibe Zutritt zum Gebäude und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Das Schlafzimmer im Obergeschoss wurde erheblich beschädigt, und die gesamte Wohnung ist aufgrund starker Rußbildung derzeit unbewohnbar. Wie es zum Ausbruch des Feuers kam ist bislang noch nicht abschließend geklärt. Derzeit deutet alles auf einen technischen Defekt hin. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell