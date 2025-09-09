Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperliche Auseinandersetzung nach Fehlverhalten im Straßenverkehr - Zeugenaufruf

Herxheim (ots)

Am Montagabend (08.09.2025) kam es gegen 19:15 Uhr in der Oberholstraße in Herxheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 34-jährigen PKW-Fahrer und einem 21-jährigen Kraftradfahrer. Der Auseinandersetzung dürften wechselseitige Überholmanöver zwischen dem PKW-Fahrer, dem Kraftradfahrer und einem weiteren 16-jährigen Kraftradfahrer sowie Nötigungen und Beleidigungen auf der Landstraße zwischen Offenbach und Herxheim vorausgegangen sein. Beide Parteien beschuldigen sich jeweils wegen diverser verkehrsrechtlicher Fehlverhalten. Gegen den 34-Jährigen und den 21-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen zum Fahrverhalten sowie der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

