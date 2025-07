Polizei Münster

POL-MS: Versammlungen am 05.07. in Münster - Polizei informiert zu Verkehrssperrungen

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Sechs Versammlungen am 05.07.25 in der Innenstadt von Münster - Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen" (ots https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6064924, 27.06., 16:46 Uhr)

Aufgrund von verschiedenen Versammlungen wird die Polizei morgen, Samstag, den 05.07., ab dem Vormittag bis zum Ende der Demonstrationen den abgebildeten Bereich für den Fahrzeugverkehr sperren müssen.

Die Polizei rät:

o Planen Sie für einen Besuch in der Stadt am Samstag mehr Zeit ein, insbesondere wenn Sie Termine einhalten müssen o Bringen Sie Geduld mit. Wenn Sie die Möglichkeit haben, nutzen Sie das Rad oder begeben Sie sich zu Fuß in die Innenstadt, das schafft Flexibilität o Folgen Sie den Anweisungen der Polizei, die eingesetzten Kräfte geben ihr Bestes, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten

Die Polizei rät,

Informationen zum Einsatztag stellt die Polizei auf ihren Social-Media-Kanälen und auf folgender Internetseite zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/mehrere-versammlungen-am-05-juli.

