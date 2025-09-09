PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall auf der A65 auf Grund von Aquaplaning

Haßloch (ots)

Am Dienstag, 09.09.2025, gegen 10 Uhr, ereignete sich auf der A65 in Fahrtrichtung Mannheim, kurz vor der Anschlussstelle Haßloch, ein Verkehrsunfall. Ein PKW geriet bei Starkregen aufgrund von Aquaplaning ins Schleudern und kollidierte mit einem Kleintransporter.

Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für rund eine Stunde voll gesperrt, es bildete sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Neustadt/ Wstr. -Nord.

Rückfragen bitte an:

Sommer, PHK
Polizeiinspektion Edenkoben
Telefon: 06323 955 0
piedenkoben@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.landau

https://s.rlp.de/XJAmi

