Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Dienstgebiet der Polizei Germersheim (ots)

Am Dienstag, den 09.09.2025, zwischen 08:00 und 14:00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim Verkehrskontrollen im Dienstgebiet durch.

In der Sondernheimer Straße in Germersheim fuhren bei erlaubten 70 km/h fünf Fahrzeugführer zu schnell. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 91 km/h.

Acht Fahrer hielten sich in der Postgrabenstraße in Bellheim nicht an die vorgeschriebenen 30 km/h und fünf Fahrzeuge wiesen technische Mängel auf. Diese müssen nach Behebung der Mängel erneut bei der Polizei vorgeführt werden.

Insgesamt neun Mal wurde ein Stoppschild auf der K31 in Schwegenheim auf Höhe der Abfahrt von der B9 missachtet. Es kam glücklicherweise zu keinem Verkehrsunfall.

In der Hauptstraße in Knittelsheim kam es zu keinen Geschwindigkeitsverstößen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell