Polizei Homberg

POL-HR: Diebstähle mit "Handwerker-Trick" an der Haustür - Polizei bittet um Hinweise und warnt vor Trickdieben

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.08.2025:

Borken/Hessen / Schwalmstadt

Tatzeiten: Freitag, 22.08.2025, 12:20 Uhr bis 12:50 Uhr

Am Freitag, 22.08.2025, kam es zwischen 12:20 Uhr und 12:50 Uhr zu zwei dreisten Trickdiebstählen im Schwalm-Eder-Kreis.

In Borken-Kleinenglis klingelten um 12:20 Uhr zwei unbekannte Männer and der Wohnungstür eines 80-jährigen Mannes in der Hundsburgstraße. Sie gaben vor, die Wasserleitungen überprüfen zu wollen. Unter einem Vorwand schickten sie den Senior in die Küche. In diesem Moment entwendeten sie seine Geldbörse mit Bargeld. Anschließend durchtrennten sie das Telefonkabel und flüchteten mit einem schwarzen Pkw.

Fast zeitlich, gegen 12:40 Uhr, verschafften sich drei unbekannte Männer Zutritt zur Wohnung einer 74-jährigen Frau in der Kirchhainer Straße in Schwalmstadt. Unter dem Vorwand, Mitarbeiter einer Klempnerfirma und wegen eines Wasserrohrbruchs da zu sein, gewährte die Frau den drei unbekannten Männern Einlass. Während zwei von ihnen die Seniorin in einem anderen Zimmer in ein Gespräch verwickelten, entwendete der dritte Täter zahlreiche Schmuckstücke.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei in Homberg die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Kleinenglis oder Schwalmstadt beobachtet haben, sich unter Telefon 05681-774-0 zu melden.

Die Polizei warnt vor Trickdieben:

Trickdiebe sind erfindungsreich. Sie täuschen ihre Opfer, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und zu stehlen. Überwiegend werden ältere, teils hochbetagte Menschen, von oft überörtlich agierenden Täterinnen und Tätern kontaktiert. Um in Wohnungen aktiv zu werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis für sie, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür.

Um sich vor einem Trickdiebstahl in den eigenen vier Wänden zu schützen, gibt die Polizei daher folgende Ratschläge:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Lassen Sie einen unbekannten Besucher nur herein, wenn Sie nicht alleine sind. - Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das Gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde oder über den Notruf 110 die Polizei an. Suchen Sie sich die Telefonnummer der Behörde selbst heraus.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell