POL-HR: Diebstähle mit "Handwerker-Trick" an der Haustür - Polizei bittet um Hinweise und warnt vor Trickdieben

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.08.2025:

Borken/Hessen / Schwalmstadt

Tatzeiten: Freitag, 22.08.2025, 12:20 Uhr bis 12:50 Uhr

Am Freitag, 22.08.2025, kam es zwischen 12:20 Uhr und 12:50 Uhr zu zwei dreisten Trickdiebstählen im Schwalm-Eder-Kreis.

In Borken-Kleinenglis klingelten um 12:20 Uhr zwei unbekannte Männer and der Wohnungstür eines 80-jährigen Mannes in der Hundsburgstraße. Sie gaben vor, die Wasserleitungen überprüfen zu wollen. Unter einem Vorwand schickten sie den Senior in die Küche. In diesem Moment entwendeten sie seine Geldbörse mit Bargeld. Anschließend durchtrennten sie das Telefonkabel und flüchteten mit einem schwarzen Pkw.

Fast zeitlich, gegen 12:40 Uhr, verschafften sich drei unbekannte Männer Zutritt zur Wohnung einer 74-jährigen Frau in der Kirchhainer Straße in Schwalmstadt. Unter dem Vorwand, Mitarbeiter einer Klempnerfirma und wegen eines Wasserrohrbruchs da zu sein, gewährte die Frau den drei unbekannten Männern Einlass. Während zwei von ihnen die Seniorin in einem anderen Zimmer in ein Gespräch verwickelten, entwendete der dritte Täter zahlreiche Schmuckstücke.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei in Homberg die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Kleinenglis oder Schwalmstadt beobachtet haben, sich unter Telefon 05681-774-0 zu melden.

Die Polizei warnt vor Trickdieben:

Trickdiebe sind erfindungsreich. Sie täuschen ihre Opfer, um sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen und zu stehlen. Überwiegend werden ältere, teils hochbetagte Menschen, von oft überörtlich agierenden Täterinnen und Tätern kontaktiert. Um in Wohnungen aktiv zu werden, gibt es nur ein einziges ernsthaftes Hindernis für sie, das sie überwinden müssen, um zum Erfolg zu kommen: die gesperrte oder geschlossene Wohnungstür.

Um sich vor einem Trickdiebstahl in den eigenen vier Wänden zu schützen, gibt die Polizei daher folgende Ratschläge:

   - Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den 
     Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur
     bei vorgelegtem Sperrriegel.
   - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie 
     Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine 
     Vertrauensperson anwesend ist.
   - Lassen Sie einen unbekannten Besucher nur herein, wenn Sie nicht
     alleine sind.
   - Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie 
     laut an oder rufen Sie um Hilfe.
   - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst 
     bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt 
     worden sind. Das Gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der 
     Stadtwerke.
   - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die 
     Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür 
     gegenseitig Beistand zu leisten.
   - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis 
     und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen
     Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde oder 
     über den Notruf 110 die Polizei an. Suchen Sie sich die 
     Telefonnummer der Behörde selbst heraus.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

