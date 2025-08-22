PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Brand in Gewerbeobjekt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.08.2025:

Homberg/Efze

Ereigniszeit: Freitag, den 22.08.2025, gegen 06:32 Uhr

Am Freitagmorgen gegen 06:32 Uhr wurde die Feuerwehr Homberg/Efze zu einem Brand in der Werner-von-Siemens-Straße in Homberg/Efze gerufen. Nach ersten Informationen nach soll in einem Gewerbeobjekt eine Papierpresse in Brand geraten sein.

Erste Ermittlungen ergaben, dass Arbeiter gegen 6 Uhr die Papierpresse in Betrieb nahmen. Kurz darauf stellten die Mitarbeiter eine Rauchentwicklung aus der Presse fest. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand, der lediglich den Inhalt der Papierpresse betraf, zügig löschen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge liegen keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Geschehen vor.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Ob an der Papierpresse ein Sachschaden entstand, ist derzeit nicht bekannt.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 140
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

