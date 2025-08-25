Polizei Homberg

POL-HR: Zwei Taxis bei Brand in Melsungen zerstört

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.08.2025:

Melsungen

Ereigniszeit: Sonntag, 24.08.2025, 09:40 Uhr

Am Sonntagmorgen gegen 09:40 Uhr kam es in Melsungen zu einem Fahrzeugbrand, bei dem zwei Taxis zerstört wurden.

Nach ersten Erkenntnissen bemerkte der Fahrer während der Fahrt Rauchentwicklung im Motorbereich des Mercedes-Benz-E-Taxis. Er stellte den Wagen daraufhin auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Nürnberger Straße ab. Dem Fahrer, der ohne Fahrgast unterwegs war, gelang es rechtzeitig, das Fahrzeug unverletzt zu verlassen, bevor es in Flammen stand. Der Wagen wurde vollständig zerstört. Durch auslaufenden Kraftstoff griff das Feuer zudem auf ein weiteres Taxi über. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehrkräfte konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf weitere Fahrzeuge verhindert werden. Für die Dauer der Löscharbeiten war die Kasseler Straße voll gesperrt.

Nach derzeitigen Ermittlungen gibt es keine Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Geschehen. Es ist davon auszugehen, dass ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat.

Yvonne Winter, KHK`in - Pressesprecherin -

