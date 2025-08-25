PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Homberg

POL-HR: Graffiti-Sprayer hinterlassen Schaden in Homberger Lagerhalle

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.04.2025:

Homberg/Efze

Tatzeit: Samstag, 23.08.2025, 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Unbekannte Täter besprühten am Samstagnachmittag im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr die Wände einer Lagerhalle in der Herzbergstraße mit Graffiti.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sie sich durch das Beschädigen eines Fensters Zutritt zu der Halle. Mit Sprühfarbe brachten die Täter mehrere Schriftzüge in unterschiedlichen Farben und Größen sowie begleitende Motive an. Es handelt sich um die Buchstabenfolgen "SMYLY" und "FLR8" sowie das Wort "MOOVE", die auf einer Fläche von rund 19 Quadratmetern aufgebracht wurden.

Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatzeitraum beobachtet haben, sich unter Telefon 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

