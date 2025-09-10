Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nicht angeleinter Hund

Hergersweiler (ots)

Am Mittwoch, den 10.09.2025 gegen 07:40 Uhr ereignete sich ein Vorfall mit einem nicht angeleinten Hund auf einem Wirtschaftsweg in Hergersweiler. Die 40-jährige Geschädigte war mit ihrem kleinen Hund spazieren, als ein freilaufender Rottweiler diesen wahrnahm und auf die Hundehalterin losrannte. Aus Angst suchte die Geschädigte Schutz in einem Gebüsch und hielt ihren Hund in die Höhe. Der Rottweiler sprang die Geschädigte daraufhin an und bedrängte diese. Schließlich nahm der hinzueilende Hundehalter seinen Hund am Halsband und entfernte sich. Die Geschädigte erlitt eine leichte Verletzung an der Lippe, welche vermutlich jedoch nicht durch einen Biss des Hundes entstand. Von dem Hund geht nach derzeitigem Erkenntnisstand keine generelle Gefahr aus. Gegen den 38- jährigen Hundehalter wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

