Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Sachbeschädigung beim Bouleverein Queichheim - Zeugen gesucht

Landau (ots)

Am vergangenen Wochenende (05.09.2025, 19:00 Uhr - 09.09.2025, 17:00 Uhr) verursachten bislang unbekannte Täter beim Bouleverein Queichheim in der Straße Zum Queichanger einen Sachschaden in Höhe von ca. 900 Euro. Es wurden Tische und Bänke umgeworfen sowie ein Pavillon, ein Tor und eine Betonplatte beschädigt.

Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Landau unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau
Pressestelle
Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

