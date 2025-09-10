POL-PDLD: Vollbrand eines LKW-Anhängers
Essingen (ots)
Am späten Dienstagabend (09.09.2025 gegen 22:45 Uhr) rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Einsatz in der Kirchstraße in Essingen aus. Dort wurde der Vollbrand eines LKW-Anhängers eines Schaustellerbetriebs festgestellt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wird als Brandursache von einem technischen Defekt ausgegangen. Die Sachschadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Bereich. Weitere Gebäude oder Fahrzeuge wurden durch den Brand nicht beschädigt.
