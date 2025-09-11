PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrskontrollen

Dienstgebiet der Polizei Germersheim (ots)

Am Mittwoch, den 10.09.2025, führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim mehrere Verkehrskontrollen durch.

Bei erlaubten 30 km/h fuhren in der Hauptstraße in Bellheim im Zeitraum von 09:30 Uhr und 10:30 Uhr insgesamt neun Fahrzeugführende zu schnell. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 46 km/h.

In der Zeit von 11:45 Uhr bis 12:50 Uhr hatten unter anderem elf Fahrer im Bereich der Rheinbrückenstraße in Germersheim den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Zwei Personen nutzten während der Fahrt ihr Mobiltelefon und sieben Fahrzeuge wurden aufgrund technischer Mängel beanstandet.

In der Wörthstraße in Hördt kam es zu keinem Geschwindigkeitsverstoß.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274-9581603
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

