Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: E-Bike aufgefunden - Beutegut findet weg zurück zum Besitzer

Nordhausen (ots)

Freitagvormittag wurde ein Pedelec im Gebüsch in der Semmelweisstraße aufgefunden. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und stellten Überprüfungen zu dem Fahrrad an. Hierbei stellte sich heraus, dass dieses am 19. August durch einen Diebstahl am Bahnhofsplatz in Nordhausen abhandenkam. Das E-Bike wurde sichergestellt und wird nun seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

