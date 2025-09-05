LPI-NDH: E-Bike aufgefunden - Beutegut findet weg zurück zum Besitzer

Lengenfeld unterm Stein (ots) - Am Freitag kam in der Hauptstraße ein 16-Jähriger mit seinem Moped zu fall und zog sich hierbei Verletzungen zu. Er wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Ersten Erkenntnissen nach befuhr der Jugendliche die Hauptstraße aus Struth kommend in Richtung Ortsmitte. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er hier die Kontrolle über das Kleinkraftrad ...

