Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: E-Bike aufgefunden - Beutegut findet weg zurück zum Besitzer
Nordhausen (ots)
Freitagvormittag wurde ein Pedelec im Gebüsch in der Semmelweisstraße aufgefunden. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und stellten Überprüfungen zu dem Fahrrad an. Hierbei stellte sich heraus, dass dieses am 19. August durch einen Diebstahl am Bahnhofsplatz in Nordhausen abhandenkam. Das E-Bike wurde sichergestellt und wird nun seinem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell