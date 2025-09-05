Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit 3 Fahrzeugen - eine Person verletzt

Großfurra (ots)

In der Rudolf-Breitscheid-Straße ereignete sich am Freitag gegen 08.10 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein Lkw, ein Pkw und ein Transporter befuhren die genannte Straße in Richtung Sondershausen. Der Vorausfahrend musste seine Fahrt verlangsamen. Der Pkw-Fahrer erkannte die und verlangsamte seine Fahrt ebenfalls. Der Transporterfahrer erkannte diese vermutlich zu spät und fuhr auf das Auto auf, dessen 23-jähriger Fahrer verletzt wurde. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

