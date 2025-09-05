Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrrad aufgefunden - Polizei dein Freund und Helfer

Nordhausen (ots)

Am Donnerstag meldete sich gegen 23 Uhr eine 39-Jährige bei der Polizei und gab an, dass ihr Fahrrad vor einem Discounter in der Bochumer Straße geklaut wurde. Vor Ort angekommen empfing die Frau, die augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand, die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen und trug ihr Anliegen vor. Mit wenig Aufwand konnten die Polizisten der Frau ihr vermeintlich entwendetes Fahrrad nach wenigen Minuten zurückgeben, welches sie selbst in einem Busch parkte und dies scheinbar vergessen hatte.

