Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall auf Landstraße - vier Verletze

Bottendorf (ots)

Auf der Landstraße 1214 ereignete sich am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr, zwischen Bottendorf und Schönewerda, ein schwerer Verkehrsunfall. Nachdem ein Opel aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke von der Fahrbahn abkam, überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Ein Fahrzeuginsasse wurde hierbei aus dem Auto geschleudert. Alle vier Fahrzeuginsassen im Alter von 16 bis 22 wurde bei dem Unfall verletzt, drei von ihnen schwer. An der Unfallstelle kamen neben der Polizei, Feuerwehr und mehreren Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz. Die Straße musste bis etwa 00.30 Uhr gesperrt werden. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme kam ein Sachverständiger zum Einsatz. Das Unfallfahrzeug wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

