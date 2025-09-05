Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zigarettenautomat in der Nacht gesprengt - Anwohner aus dem Schlaf gerissen

Leinefelde (ots)

In der Stormstraße kam es gegen 01.20 Uhr zu der Sprengung eines freistehenden Zigarettenautomaten. Die Anwohner wurden durch die Detonation zur Nachtzeit aus dem Schlaf gerissen und informierten umgehend die Polizei. Sofort kamen Polizisten zum Einsatz und eilten zum Tatort. Die Täter konnten jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nicht festgestellt werden. Zeugen beobachteten jedoch direkt nach der Tat drei dunkel gekleidet Personen, die mit der Tat vermutlich in Verbindung gebracht werden können und sich in unbekannte Richtung entfernten. An dem Automaten entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Beuteschaden ist noch nicht bekannt. An dem Tatort kamen Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen zum Einsatz und sicherten Spuren.

Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0231713

