Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radlader im Rausch unbefugt gebraucht - Fahrerlaubnis Fehlanzeige

Struth (ots)

Gegen 01.10 Uhr stellten Polizeibeamte einen 34-Jähriger sowie einen Radlader, der zuvor als entwendeten gemeldet wurde, in Eigenriesen fest. Der Mann stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, wie ein durchgeführter Vortest bestätigte. Anschließend erfolgte eine Blutprobenentnahme in einem Klinikum, um gerichtsverwertbar zu dokumentieren, ob Konsum berauschender Mittel vorgelegen hat. Eine Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen, da ihm diese erst kürzlich behördlich entzogen wurde. Gegen den 34-Jährigen wird nun wegen Hausfriedensbruch, dem unbefugten Gebrauch des Radladers, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie dem Fahren unter Einfluss berauschender Mittel ermittelt.

