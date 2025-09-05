PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gabelstapler gerät ins Wanken und kippt um

Leinefelde-Worbis (ots)

Glück im Unglück hatte am Freitag die Gabelstaplerfahrerin eines Betriebes in Leinefelde-Worbis. Auf dem Gelände der Firma kam es am Vormittag zu einem Arbeitsunfall, bei dem eine Mitarbeiterin verletzt wurde. Gegenwärtig ist bekannt, dass die Arbeitsmaschine im Fahrbetrieb aus noch ungeklärter Ursache umkippte und auf der Seite zum Liegen kam. Bei dem Unfall wurde die Mitarbeiterin am Fuß getroffen und schwer verletzt. Zur Klärung der Umstände des Unfalls wurden Mitarbeiter des Amts für Arbeitsschutz informiert, welche vor Ort zum Einsatz kamen und nun Ermittlungen anstellen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 13:51

    LPI-NDH: Fahrrad aufgefunden - Polizei dein Freund und Helfer

    Nordhausen (ots) - Am Donnerstag meldete sich gegen 23 Uhr eine 39-Jährige bei der Polizei und gab an, dass ihr Fahrrad vor einem Discounter in der Bochumer Straße geklaut wurde. Vor Ort angekommen empfing die Frau, die augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss stand, die Beamten des Inspektionsdienstes Nordhausen und trug ihr Anliegen vor. Mit wenig Aufwand konnten die Polizisten der Frau ihr vermeintlich ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 13:50

    LPI-NDH: Radlader im Rausch unbefugt gebraucht - Fahrerlaubnis Fehlanzeige

    Struth (ots) - Gegen 01.10 Uhr stellten Polizeibeamte einen 34-Jähriger sowie einen Radlader, der zuvor als entwendeten gemeldet wurde, in Eigenriesen fest. Der Mann stand augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel, wie ein durchgeführter Vortest bestätigte. Anschließend erfolgte eine Blutprobenentnahme in einem Klinikum, um gerichtsverwertbar zu ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 13:49

    LPI-NDH: Schwerer Verkehrsunfall auf Landstraße - vier Verletze

    Bottendorf (ots) - Auf der Landstraße 1214 ereignete sich am Donnerstagabend gegen 21.30 Uhr, zwischen Bottendorf und Schönewerda, ein schwerer Verkehrsunfall. Nachdem ein Opel aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke von der Fahrbahn abkam, überschlug sich das Fahrzeug mehrfach. Ein Fahrzeuginsasse wurde hierbei aus dem Auto geschleudert. Alle vier Fahrzeuginsassen im Alter von 16 bis 22 wurde bei dem Unfall ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren