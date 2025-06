POL-HN: Landkreis Heilbronn: eingeklemmter Fahrer nach Verkehrsunfall

Main-Tauber-Kreis (ots) - Boxberg: Einbruch in Kindergarten - Zeugen gesucht In der vergangenen Woche drangen Einbrecher in einen Kindergarten in Boxberg ein. Der oder die Unbekannten verschafften sich zwischen 14 Uhr am vergangenen Freitag (6. Juni) und 19 Uhr am Donnerstag über ein verschlossenes Fenster Zugang ...

mehr