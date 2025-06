Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Diebstahl von wertvollen Metallteilen und Fahrerflucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Höpfingen: Diebe stehlen Kupfer- und Messingteile

Diebesgut im Wert von geschätzt 2.500 Euro stahlen Unbekannte am Donnerstag zwischen 9:30 Uhr und 11:40 Uhr von einer Schrottsammelstelle hinter einem Firmengebäude in der Franz-Schell-Straße in Höpfingen. Der oder die Täter entwendeten etwa 150 bis 200 Kilogramm Kupfer- und Messingteile. Sämtliche Lagerbehälter wurden ebenfalls gestohlen. Aufgrund des hohen Gewichts des Diebesgutes wird davon ausgegangen, dass die Diebe ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportierten. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Walldürn unter der Telefonnummer 06282 926660 entgegen.

Buchen: Unbekannter verursacht Verkehrsunfall und flieht

In den vergangenen Tagen ereignete sich auf dem Musterplatz in der Wilhelmstraße in Buchen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Hyundai beschädigt wurde. Zwischen 11:20 Uhr am Mittwoch und 20:40 Uhr am Folgetag touchierte ein unbekannter Fahrzeuglenker die Heckstoßstange des vorwärts geparkten Tucsons und entfernten sich anschließend ohne schadensregulierende Maßnahmen an der Unfallörtlichkeit ergriffen zu haben. Der Sachschaden an der Stoßstange wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell