POL-HN: Hohenlohekreis: Trunkenheitsfahrt, Traktor gerät in Brand

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Alkoholisierter Autofahrer ohne passende Fahrerlaubnis

Mit über 1,3 Promille fuhr am Freitagmorgen ein Autofahrer durch Öhringen. Kurz nach 7 Uhr führte eine Streife des Polizeireviers Öhringen eine Verkehrskontrolle auf der Neuenstadter Straße durch und hielt den VW Transporter hierzu an. Vom Fahrer ausgehend konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Ferner benötigte der Fahrzeugführer für sein Fahrzeuggespann die Fahrerlaubnisklasse BE. Er war lediglich im Besitz der Klasse B. Der ausländische Führerschein des 30-Jährigen wurde sichergestellt. Eine Blutentnahme zur genauen Bestimmung der Blutalkoholkonzentration wurde durchgeführt.

Mulfingen-Buchenbach: Traktor fängt Feuer

Am Donnerstagabend, kurz vor 19 Uhr, ist in Mulfingen-Buchenbach ein Traktor in Brand geraten. Bei Eintreffen der Polizei in der Straße "Obere Weinberge" war das Feuer bereits durch Anwohner gelöscht worden. Ursächlich für den Brand könnte eine Überhitzung des Traktors gewesen sein, welche zu einer Rauchentwicklung im Motorraum geführt hat. Hierdurch ist es vermutlich zu einem Kabelbrand gekommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Freiwillige Feuerwehr Mulfingen war mit sieben Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften am Einsatz beteiligt.

