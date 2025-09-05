LPI-NDH: Mopedfahrer stürzt und verletzte sich

Leinefelde-Worbis (ots) - Glück im Unglück hatte am Freitag die Gabelstaplerfahrerin eines Betriebes in Leinefelde-Worbis. Auf dem Gelände der Firma kam es am Vormittag zu einem Arbeitsunfall, bei dem eine Mitarbeiterin verletzt wurde. Gegenwärtig ist bekannt, dass die Arbeitsmaschine im Fahrbetrieb aus noch ungeklärter Ursache umkippte und auf der Seite zum Liegen kam. Bei dem Unfall wurde die Mitarbeiterin am Fuß ...

