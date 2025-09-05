Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch - Täter scheitern an Zugangstüren

Nordhausen (ots)

In der Zeit von Donnerstag 15.45 Uhr bis Freitag 06.20 Uhr versuchten Unbekannte gewaltsam An der Brückenmühle in ein Gebäude eines Bildungswerkes einzudringen. Hierbei beschädigten die mit einem Hebelwerkzeug mehrere Türen, konnten jedoch nicht in das Innere des Gebäudes vordringen. Zurück blieb ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und sicherten Spuren. Im Zuge der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0231845

