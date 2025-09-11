PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Bad Bergzabern - Weitere Sachbeschädigungen an Stromkästen mittels Farbe

Bad Bergzabern (ots)

Am 11.09.25 kurz nach 06.00h fielen einer Polizeistreife mehrere Stromkästen in der Weinstraße, Petronellastraße und Wiesenstraße auf, die mit schwarzer, roter und gelber Farbe beschmiert wurden. Ebenso wurden Stromkästen in der Kurtalstraße und mehrere Poller im Kurpark durch die Farben und zusätzlich teils mit dem Motiv eines Bundesadlers beschädigt. Bei einer Umfeldabsuche konnten keine Personen mehr festgestellt werden. Die Beschädigungen sind Teil einer Sachbeschädigungsserie im Stadtgebiet. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei Bad Bergzabern unter 06343 9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Bad Bergzabern
F. Herder, Pressestelle
Telefon: 06343 9334-0
pibadbergzabern@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

