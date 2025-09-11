Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein; Aufgrund von Betäubungsmitteln vor Polizei geflüchtet

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein; Am 10.09.2025 konnten Polizeibeamte um 02:15 Uhr einen PKW in der Hanns-Martin-Schleyer Straße feststellen und wollten diesen kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug und wollte sich der Kontrolle jedoch entziehen. Trotz unmittelbarer Verfolgung konnte der Fahrer auf dem sogenannten Schaufele Gelände sein Fahrzeug verlassen und rannte davon. Im Fahrzeug konnten mehrere Hinweise auf die Fahreridentität, sowie mehrere Betäubungsmittel festgestellt werden. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrer an der Wohnanschrift festgestellt und festgenommen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein, sowie das Fahrzeug sichergestellt.

