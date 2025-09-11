PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein; Aufgrund von Betäubungsmitteln vor Polizei geflüchtet

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein; Am 10.09.2025 konnten Polizeibeamte um 02:15 Uhr einen PKW in der Hanns-Martin-Schleyer Straße feststellen und wollten diesen kontrollieren. Der Fahrer beschleunigte sein Fahrzeug und wollte sich der Kontrolle jedoch entziehen. Trotz unmittelbarer Verfolgung konnte der Fahrer auf dem sogenannten Schaufele Gelände sein Fahrzeug verlassen und rannte davon. Im Fahrzeug konnten mehrere Hinweise auf die Fahreridentität, sowie mehrere Betäubungsmittel festgestellt werden. Im Rahmen der Fahndung konnte der Fahrer an der Wohnanschrift festgestellt und festgenommen werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein, sowie das Fahrzeug sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2
76744 Wörth am Rhein
Telefon 07271 9221-0
Telefax 07271 9221-23
piwoerth.presse@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

