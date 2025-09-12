PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht ohne Führerschein, aber unter Alkoholeinfluss

Hochstadt (ots)

Am 11. September 2025 gegen 20:55 Uhr kam es im Kreisverkehr der B272 bei Hochstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam und ein Verkehrszeichen beschädigte. Der Fahrer befuhr den Kreisverkehr und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte ein Verkehrszeichen, das dadurch beschädigt wurde. Im Anschluss fuhr er zu seiner Wohnanschrift, wo das Fahrzeug mit sichtbaren Schäden an der Front festgestellt wurde. Dort konnte auch der Mann in seiner Wohnung erkannt werden, jedoch öffnete dieser trotz mehrmaliger Aufforderung die Tür nicht. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Durchsuchung der Wohnung angeordnet und der 60-Jährige konnte nach Öffnung seiner Wohnung angetroffen und auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Aufgrund des Verdachts des Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss wurde dem Mann die Entnahme einer Blutprobe eröffnet, die im Anschluss durch einen Arzt durchgeführt wurde. Es stellte sich zudem heraus, dass der Fahrer aufgrund einer Trunkenheitsfahrt aus dem Jahr 2018 derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
PI Landau
P. Zindel, PHK

Telefon: 06341-287-2003
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

