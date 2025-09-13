Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Flucht vor Verkehrskontrolle

Germersheim (ots)

Am Freitag um 18.45 Uhr entzog sich der Fahrer eines blauen BMW einer Verkehrskontrolle. Dieser sollte angehalten werden, nachdem er mit hoher Geschwindigkeit in Germersheim auf die B35 in Richtung B9 auffuhr und dabei mehrere Fahrzeuge rechts überholte. Der Fahrer missachtete die polizeilichen Anhaltesignale und flüchtete schließlich mit hoher Geschwindigkeit über die Standspur der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Die Polizeiinspektion Germersheim bittet Verkehrsteilnehmer, die durch das Fahrverhalten des BMW-Fahrers gefährdet wurden, sich unter der Nummer 07274-9580 zu melden.

