Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstählen

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Sonntag (24.08.2025), 19.00 Uhr, bis Montag (25.08.2025), 07.30 Uhr kam es zu einem Fahrraddiebstahl in der Humboldtstraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendeten ein Gravelbike der Marke Cube Nuroad Pro FE in der Farbe grau/schwarz. Das Fahrrad war in einem Innenhof versperrt.

Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich.

Lechhausen - Zwischen Samstag (23.08.2025), 13.30 Uhr, und Montag (25.08.2025), 14.00 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Fahrräder in der Kulturstraße.

Es handelte sich um ein blaues Cube Mountainbike Nature EXC Trapez sowie um ein schwarz/blaues Ghost Mountainbike Kato. Die Räder waren jeweils vor unterschiedlichen Haustüren versperrt.

Insgesamt entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun in allen genannten Fällen wegen eines Besonders schweren Diebstahls eines Fahrrades. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell