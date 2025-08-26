PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht auf den heutigen Dienstag (26.08.2025) fuhr ein 31-jähriger Mann alkoholisiert mit einem E-Scooter Am Alten Einlaß.

Gegen 01.15 Uhr kontrollierten eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Test bestätigte diesen Wert. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 31-jährigen Mann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 12:56

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch und gibt Verhaltenshinweise

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Im Zeitraum von Donnerstag (14.08.2025) bis Montag (25.08.2025), 23.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Zobelstraße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise geben ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 15:49

    POL Schwaben Nord: Aktueller Warnhinweis - Telefonbetrüger

    Augsburg (ots) - Meitingen - Am heutigen Montag (25.08.2025) kommt es im Bereich Meitingen vermehrt zu Anrufen von Telefonbetrügern. Diese geben sich als Polizeibeamte aus und warnen vor angeblichen Einbrüchen. Unter Vortäuschen dieser falschen Tatsachen fordern die Betrüger anschließend dazu auf, ihnen die gesamten Wertsachen zur Verwahrung zu übergeben. Die Polizei hat folgende Tipps: - Die Polizei wird Sie ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:55

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch und gibt Tipps für die Urlaubszeit

    Augsburg (ots) - Bergheim - Im Zeitraum von Freitag (22.08.2025), 16.00 Uhr, bis Sonntag (24.08.2025), 15.50 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zugang zu einem Einfamilienhaus Am Neubruch. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren