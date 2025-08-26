Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht auf den heutigen Dienstag (26.08.2025) fuhr ein 31-jähriger Mann alkoholisiert mit einem E-Scooter Am Alten Einlaß.

Gegen 01.15 Uhr kontrollierten eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Test bestätigte diesen Wert. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 31-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell