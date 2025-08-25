PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Aktueller Warnhinweis - Telefonbetrüger

Augsburg (ots)

Meitingen - Am heutigen Montag (25.08.2025) kommt es im Bereich Meitingen vermehrt zu Anrufen von Telefonbetrügern. Diese geben sich als Polizeibeamte aus und warnen vor angeblichen Einbrüchen. Unter Vortäuschen dieser falschen Tatsachen fordern die Betrüger anschließend dazu auf, ihnen die gesamten Wertsachen zur Verwahrung zu übergeben.

Die Polizei hat folgende Tipps:

   -	Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.
   -	Übergeben Sie nie Geld oder Wertgegenstände an unbekannte 
Personen.
   -	Klicken Sie auf keine Links von unbekannten Handynummern.
   -	Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage 
bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen 
bekannten Telefonnummer. Suchen Sie die jeweilige Telefonnummer 
selbst heraus.
   -	Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.
   -	Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den 
polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei.bayern.de/nmmo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

