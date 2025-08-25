Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung
Augsburg (ots)
Kriegshaber - Am Sonntagabend (24.08.2025), gegen 22.30 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in einer Wohnung in der Hooverstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden zwei Personen verletzt.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährlicher Körperverletzung.
