Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - Person leicht verletzt

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - In der Nacht auf den heutigen Sonntag (24.08.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 34-jährigen Autofahrer und einer 43-jährigen Autofahrerin in der Friedrich-Ebert-Straße Ecke Alter Postweg.

Gegen 02.30 Uhr fuhr der 34-Jährige entlang des Alten Postwegs in Fahrtrichtung Süden. An der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße übersah er offenbar die 43-Jährige, die die Straße kreuzte. Es kam zum Zusammenstoß.

Nach aktuellen Erkenntnissen wurde die 43-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 26.000 Euro.

Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 34-jährigen Mann.

