POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung
Augsburg (ots)
Innenstadt - In der Nacht auf den gestrigen Sonntag (23.08.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei bislang unbekannten Tätern und einem 27-jährigen Mann in der Senkelbachstraße.
Gegen 00.45 Uhr schlugen die beiden bislang unbekannten Täter den 27-Jährigen offenbar unvermittelt ins Gesicht. Der 27-Jährige wurde dabei leicht verletzt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.
