Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Samstag (23.08.2025) beschädigte ein 22-jähriger Mann mehrere Fahrzeuge am Zeugplatz. Gegen 22.00 Uhr stieß der 22-Jährige mehrere Fahrräder, Krafträder und E-Scooter um und beschädigte sie dadurch. Anschließend flüchtete er. Zeugen verständigten die Polizei.

Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Im Rahmen der Fahndung stellten Polizeibeamte den Mann am Königsplatz fest und kontrollierten ihn. Der 22-Jährige verhielt sich äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber der Polizei. Da sich der Mann nicht beruhigen ließ, brachten ihn die Beamten in den Arrest. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 22-jährigen Mann.

Innenstadt - Im Zeitraum von Dienstag (19.08.2025), 16.30 Uhr, bis Freitag (22.08.2025), 14.30 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter das Dach eines schwarzen Mercedes C300 in der Wilhelm-Hauff-Straße. An dem Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord

