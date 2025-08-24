Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug

Augsburg (ots)

Augsburg - Am vergangenen Freitag (22.08.2025) kam es zu einem versuchten Betrug zum Nachteil einer 21-Jährigen in Augsburg.

In den vergangenen Tagen nahm die 21-Jährige auf einer Online-Plattform für Wohnungen Kontakt zu einer bislang unbekannten Person auf und informierte sich über eine Wohnung. Daraufhin erhielt sie eine Mail eines bislang unbekannten Täters. In dieser forderte der Unbekannte die 21-Jährige auf eine Monatsmiete sowie eine Kaution für die Wohnung zu zahlen. Die 21-Jährige wurde daraufhin misstrauisch, da bislang noch kein Mietvertrag abgeschlossen wurde. Sie reagierte richtig und verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Betruges.

Um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen, rät die Polizei:

- Leisten Sie niemals Vorkasse: Zahlen Sie erst, wenn Sie die Wohnung gesehen haben und einen Mietvertrag unterschrieben haben. - Seien Sie vorsichtig bei der Angabe von zu geringen Nebenkosten. - Vergleichen Sie ob der Mietpreis zur Wohngegend/Ausstattung passt. - Seien Sie vorsichtig, wenn die Fotos wie aus einem Katalog aussehen. - Seien Sie wachsam bei fehlenden Kontaktdaten. - Fordern Sie den Vermieter auf eine Kopie des Personalausweises zuzusenden - Achten Sie darauf, dass ein Vermieter, Verwalter oder Makler selbst bei der Wohnungsbesichtigung vor Ort ist. - Informieren Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei.

Nähere Informationen gibt es unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-vor-betrug-bei-der-wohnungssuche/

