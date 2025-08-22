Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl aus Auto

Augsburg (ots)

Stadtbergen - Am gestrigen Donnerstagnachmittag (21.08.2025) versuchte ein 27-jähriger Mann ein Handy aus einem Auto in der Benzstraße zu entwenden. Ein Zeuge stoppte ihn.

Gegen 15.00 Uhr beobachtete ein Zeuge den 27-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Der 27-Jährige griff in ein Auto, bei dem die Fensterscheibe einen Spalt geöffnet war. Der Mann nahm ein Handy aus dem Auto, legte es jedoch wieder zurück. Der Zeuge sprach den 27-Jährigen daraufhin an und verständigte die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Diebstahl aus einem Auto gegen den 27-jährigen Mann.

Um sich vor Diebstahl aus Autos zu schützen, rät die Polizei:

-Lassen Sie Ihr mobiles Navigationsgerät und Ihr Mobiltelefon nicht im Fahrzeug. - Nehmen Sie alle abnehmbaren Bedienteile mit. - Entfernen Sie auch die Halterung des Navis an der Innenscheibe bzw. den Armaturen. - Notieren Sie sich in jedem Fall die individuelle Gerätenummer ihrer Geräte. - Stellen Sie Ihr Fahrzeug möglichst auf bewachten Parkplätzen, in einer Garage oder wenigstens an einer beleuchteten Stelle ab. - Schließen Sie alle Fenster und sperren Sie Ihr Auto ab. - Informieren Sie die Polizei, wenn Personen Fahrzeuge begutachten. - Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend die Polizei oder Wählen Sie den polizeilichen Notruf 110.

