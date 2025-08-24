Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten im Stadtgebiet

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am vergangenen Freitag (22.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Erfurter Straße.

Im Zeitraum von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person einen weißen VW T-Roc. Die unbekannte Person entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Lechhausen - Zwischen Donnerstag (21.08.2025), 19.00 Uhr, und Freitag (22.08.2025), 19.00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Bülowstraße.

Im oben genannten Zeitraum touchierte eine bislang unbekannte Person einen blauen Audi A5, der am Fahrbahnrand geparkt war. Die unbekannte Person entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Audi entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in den beiden oben genannten Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt - Am vergangenen Freitag (22.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht im Parkhaus der City-Galerie am Willy-Brandt-Platz.

Im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person einen roten Opel Adam, der im dritten Obergeschoss geparkt war. Die unbekannte Person entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Oberhausen - Zwischen Donnerstag (21.08.2025), 17.30 Uhr, und Freitag (22.08.2025), 13.00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Hirblinger Straße.

Im oben genannten Zeitraum touchierte eine bislang unbekannte Person einen weißen VW T-Roc, der am Fahrbahnrand geparkt war. Die unbekannte Person entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell