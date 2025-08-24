PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten im Stadtgebiet

Augsburg (ots)

Hammerschmiede - Am vergangenen Freitag (22.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht in der Erfurter Straße.

Im Zeitraum von 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person einen weißen VW T-Roc. Die unbekannte Person entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Lechhausen - Zwischen Donnerstag (21.08.2025), 19.00 Uhr, und Freitag (22.08.2025), 19.00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Bülowstraße.

Im oben genannten Zeitraum touchierte eine bislang unbekannte Person einen blauen Audi A5, der am Fahrbahnrand geparkt war. Die unbekannte Person entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Audi entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in den beiden oben genannten Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Innenstadt - Am vergangenen Freitag (22.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht im Parkhaus der City-Galerie am Willy-Brandt-Platz.

Im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr touchierte eine bislang unbekannte Person einen roten Opel Adam, der im dritten Obergeschoss geparkt war. Die unbekannte Person entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem Opel entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Oberhausen - Zwischen Donnerstag (21.08.2025), 17.30 Uhr, und Freitag (22.08.2025), 13.00 Uhr, kam es zu einer Unfallflucht in der Hirblinger Straße.

Im oben genannten Zeitraum touchierte eine bislang unbekannte Person einen weißen VW T-Roc, der am Fahrbahnrand geparkt war. Die unbekannte Person entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 24.08.2025 – 11:26

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Samstag (23.08.2025) beschädigte ein 22-jähriger Mann mehrere Fahrzeuge am Zeugplatz. Gegen 22.00 Uhr stieß der 22-Jährige mehrere Fahrräder, Krafträder und E-Scooter um und beschädigte sie dadurch. Anschließend flüchtete er. Zeugen verständigten die Polizei. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Im Rahmen der Fahndung stellten ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 11:25

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug

    Augsburg (ots) - Augsburg - Am vergangenen Freitag (22.08.2025) kam es zu einem versuchten Betrug zum Nachteil einer 21-Jährigen in Augsburg. In den vergangenen Tagen nahm die 21-Jährige auf einer Online-Plattform für Wohnungen Kontakt zu einer bislang unbekannten Person auf und informierte sich über eine Wohnung. Daraufhin erhielt sie eine Mail eines bislang unbekannten Täters. In dieser forderte der Unbekannte die ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 11:24

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Freitag (22.08.2025) fuhr ein 26-jähriger Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis in der Yorckstraße. Gegen 22.45 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 26-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Autoschlüssel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren