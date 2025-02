POL-DA: Darmstadt: Polizei zieht positive Bilanz nach politischen Veranstaltungen in der Innenstadt

Heppenheim (ots) - Am Donnerstag, den 20.02.2025 in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:44 Uhr, wurde ein grauer Audi Q3 an der Front im linken Bereich beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in der Darmstädter Straße 34 in Heppenheim mittig in einer Parklücke auf dem dortigen Parkplatz des Netto-Marktes abgestellt. Der Unfallverursacher prallte mit unbekanntem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug des ...

