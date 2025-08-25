PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (24.08.2025) kam es zu einem Diebstahl am Lech in der Berliner Allee.

Gegen 17.40 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter eine Umhängetasche am Lech auf Höhe der Berufsfeuerwehr. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen Dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

