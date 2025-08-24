Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit E-Bike

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Freitagabend (22.08.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 15-jährigen E-Bike-Fahrer und einer 23-jährigen Autofahrerin in der Augustastraße Ecke Zirbelstraße.

Gegen 19.00 Uhr fuhr der 15-Jährige entlang der Zirbelstraße in Richtung Norden. An der Kreuzung zur Augustastraße übersah er offenbar die 23-Jährige, die die Straße von links kommend querte. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde der 15-Jährige leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 15-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell