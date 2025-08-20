Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall in der Innenstadt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bereits am Montag, 18. August 2025, 10:30 Uhr, ist ein Radfahrer in der Innenstadt von Delmenhorst bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die Polizei sucht den Verursacher, der sich mit einem E-Scooter vom Unfallort entfernt hat.

Zur Unfallzeit befuhr der 76-jährige Delmenhorster mit einem Fahrrad die Bahnhofstraße in Richtung Koppelstraße. Kurz hinter dem Westergang überholte ihn der Fahrer eines E-Scooters auf der rechten Seite. Dabei kam es zur Berührung zwischen dem Rad- und dem Scooter-Fahrer. Der 76-Jährige verlor die Balance, geriet nach links und kollidierte mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden Toyota. Der Radfahrer trug Schürfwunden davon.

Der unbekannte Fahrer des Scooters hielt kurz an, setzte die Fahrt dann aber in Richtung Koppelstraße fort. Ihn beschrieb der leicht verletzte Radfahrer als

- männlich - ca. 20 Jahre alt - lange, schwarze Haare zum Zopf gebunden - schwarz gekleidet

Wer weitere Angaben zum Verursacher machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell