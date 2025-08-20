Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Berne leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Berne haben am Dienstag, 19. August 2025, 16:30 Uhr, zwei Personen leichte Verletzungen erlitten.

Eine 40-jährige Bremerin war zur Unfallzeit mit einem Opel auf der Motzener Straße in Richtung Krögerdorf unterwegs. Sie bog mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach links in die Industriestraße ab und kollidierte als Folge mit den Schutzplanken am rechten Fahrbahnrand. Von hier schleuderte der Opel zurück auf die Industriestraße und kollidierte mit dem Seat eines 36-Jährigen aus Ganderkesee, der auf die B212 einfahren wollte und verkehrsbedingt warten musste.

Beide Personen erlitten leichte Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren werden. Ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell